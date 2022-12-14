Алли Маккойст: «Месси нельзя сравнивать с Марадоной»

Бывший нападающий «Рейнджерс» Алли Маккойст считает, что нельзя сравнивать форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с его соотечественником Диего Марадоной.

«У меня другое мнение. Я считаю, что Марадона выиграл чемпионат мира в одиночку, их нельзя сравнивать. Является ли Месси одним из самых одаренных футболистов в истории? Безусловно. Он один из самых талантливых игроков, что я видел. Но сравнивать Месси с Марадоной невозможно, потому что они играли в разные эпохи. Они занимались едва ли не разными видами спорта», — заявил Маккойст в эфире talkSPORT.

На чемпионате мира-2022 Месси принял участие в 6 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.