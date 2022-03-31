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Сегодня, 16:26

«Полностью понимаю». Сорокин прокомментировал обращение главы украинского футбола

Сорокин прокомментировал видеообращение главы УАФ Павелко во время конгресса ФИФА в Дохе
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Сорокин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член российской делегации на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин прокомментировал видеообращение главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

«Я полностью понимаю, из чего Павелко исходит. Но это его понимание ситуации. Существуют и другие интерпретации. Они не хотят вступать в политическую дискуссию по известным причинам. Мы здесь ради футбола. Сегодня дискуссия была сосредоточена по большей части на футболе», — приводит слова Сорокин РИА «Новости».

На конгрессе ФИФА, который прошел 31 марта в Дохе, вопрос об исключении или приостановлении членства Российского футбольного союза (РФС) не поднимался. Также на конгрессе было принято решение ввести русский язык в качестве официального в организации.

Ранее ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220331/sorokin-1781100679.html
Футбол
Алексей Сорокин (руководитель)
УЕФА
ФИФА
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