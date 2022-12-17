Президент Сербии будет болеть за Марокко в матче с Хорватией: «Вы не выбираете соседей»

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что будет болеть за сборную Марокко в матче с Хорватией в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«Вы поздравляете Хорватию, говоря: «Браво, соседи», я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду поддерживать Марокко. Вы не выбираете соседей, это не друзья. Есть много причин, почему я болел за кого угодно, кроме Хорватии. Они и личные, и эмоциональные. Вы выбираете друзей по интересам, по верности и уважению друг к другу, а не по тому, что они живут рядом с вами. Аргентина и Марокко не признали независимость Косова, и они не сделают этого, они очень жесткие в этом решении. Можете ездить в Хорватию, болеть за нее, я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду болеть за всех остальных в будущем, и никто никогда не запретит мне это делать. Я всегда буду говорить свободно, и мне все равно, что напишут в СМИ. Я не знаю, за кого буду болеть в финале, но знаю, за кого буду в матче за третье место — за Марокко. Это наши братья, которые никогда не признают независимость Косова. Скажете, что за них болеет мусульманское население? И что? Это наши братья и друзья», — приводит слова Вучича Novosti.rs.

Сборная Сербии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв последнее место в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

Сборная Хорватии дошла до полуфинала, где потерпела поражение от Аргентины (0:3).

17 декабря сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место ЧМ-2022. Начало — в 18:00 по мск.

18 декабря национальная команда Аргентины сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начло — в 18:00 по мск.