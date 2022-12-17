Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:21

Президент Сербии будет болеть за Марокко в матче с Хорватией: «Вы не выбираете соседей»

Вучич заявил, что будет болеть за Марокко в матче за третье место на ЧМ-2022
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что будет болеть за сборную Марокко в матче с Хорватией в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«Вы поздравляете Хорватию, говоря: «Браво, соседи», я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду поддерживать Марокко. Вы не выбираете соседей, это не друзья. Есть много причин, почему я болел за кого угодно, кроме Хорватии. Они и личные, и эмоциональные. Вы выбираете друзей по интересам, по верности и уважению друг к другу, а не по тому, что они живут рядом с вами. Аргентина и Марокко не признали независимость Косова, и они не сделают этого, они очень жесткие в этом решении. Можете ездить в Хорватию, болеть за нее, я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду болеть за всех остальных в будущем, и никто никогда не запретит мне это делать. Я всегда буду говорить свободно, и мне все равно, что напишут в СМИ. Я не знаю, за кого буду болеть в финале, но знаю, за кого буду в матче за третье место — за Марокко. Это наши братья, которые никогда не признают независимость Косова. Скажете, что за них болеет мусульманское население? И что? Это наши братья и друзья», — приводит слова Вучича Novosti.rs.

Сборная Сербии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв последнее место в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

Сборная Хорватии дошла до полуфинала, где потерпела поражение от Аргентины (0:3).

17 декабря сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место ЧМ-2022. Начало — в 18:00 по мск.

18 декабря национальная команда Аргентины сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начло — в 18:00 по мск.

Источник: https://www.novosti.rs/sport/katar-2022/1182998/aleksandar-vucic-najnovije-vesti-argentina-maroko-hrvatska-mozda-beograd-utakmica-predsednik-srbije-fudbal-katar-2022-mudnijal-svetkso-prvenstvo-polufina-finale-trece-mesto-izjava-navija
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Трезеге заявил, что Месси заслужил стать чемпионом мира
Зиеш мог пропустить чемпионат мира из-за скандала, но стал героем Марокко. Он вытащил из нищеты страну и жертвует все премиальные
Рамос обратился к Хакими после поражения в полуфинале ЧМ-2022
Защитник сборной Хорватии Гвардиол: «Однажды я смогу рассказать детям, что оборонялся против Месси»
Леброн Джеймс ждет отличный футбол в финале ЧМ-2022
Погба получил разрешение от «Ювентуса» на посещение финала ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Реграги заявил, что сборная Марокко получила бесценный опыт на ЧМ-2022

Хабиб посетил игроков сборной Марокко перед матчем с Хорватией на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости