Александр Самедов: «Сам удивился, почему не вышел Смолов»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал ничейный результат в игре против Хорватии (0:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Нормальная игра. Да, во втором тайме было немного уныло, но в целом результат достойный. Каким бы словом описал сегодняшний матч? Неплохо. Не надо сравнивать сегодняшнюю сборную с предыдущей. Новый штаб, новая сборная. Я сам удивился, что Смолов не вышел, но тренерскому штабу виднее. Гильерме на матч с Кипром менять не надо, отстоял на ноль, человек хорошо сыграл. Шансы есть», — сказал Самедов «СЭ».

Сегодня, 1 сентября, сборная России в дебютном матче Валерия Карпина сыграла в ничью против сборной Хорватии (0:0).