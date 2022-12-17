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Сегодня, 16:21

Павленко: «Матчи за третье место на чемпионатах Европы однозначно нужны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Павленко считает, что на чемпионатах Европы должны проводиться матчи за третье место.

«Думаю, матчи за третье место нужны. Понятно, что мотивация будет не такой, как у футболистов, которые играют в финале, но все равно она присутствует. Это же бронзовая медаль, определенное достижение, какой-то утешительный приз. Для футболистов помладше бронзовые медали — это серьезный шаг в карьере», — приводит слова Павленко «РБ Спорт».

Матчи за третье место не проводятся на чемпионатах Европы по футболу. Бронзовые комплекты наград получают команды, проигравшие в полуфинале турнира.

На ЧМ-2022 за бронзовые медали будут бороться сборные Хорватии и Марокко. Матч начнется сегодня, 17 декабря, в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-pavlenko-by-lo-by-interesno-sy-grat-s-turtsiej-v-matche-za-tret-e-mesto-na-chempionate-evropy/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия
Марокко

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Александр Павленко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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