Мостовой о матче Аргентина — Мексика: «Опять аргентинцы будут молиться на Месси»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча второго тура группового турнира ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Мексики.

«Понятно, есть вероятность того, что Аргентина проиграет. Но в группе все закрутилось так, что и ничья может Аргентине не помочь. Саудовская Аравия сегодня проиграла Польше, а ведь разница мячей тоже будет считаться. Я могу сказать, что мексиканцы лучше саудовцев. Опять аргентинцы будут молиться на Месси, они уже 15 лет это делают. Он уже хочет сесть на лавочку и посмотреть, как без него Аргентина забивает 3-4 мяча, но опять вся надежда на него», — приводит слова Мостового в беседе «Газета.Ru».

Сборная Аргентины рискует досрочно лишиться шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира. Это произойдет, если южноамериканцы проиграют Мексике в матче второго тура группового этапа.

Игра между командами пройдет 26 ноября. Начало — в 22.00 мск.