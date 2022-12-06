Александр Макаров: «Неизвестно, кто будет лучше в воротах, если в матче Хорватия — Бразилия дойдет до серии пенальти»

Бывший вратарь «Зенита», «Крыльев Советов», «Анжи» Александр Макаров поделился мнением о действиях голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Он отразил три удара игроков сборной Японии в послематчевой серии пенальти, благодаря чему Хорватия выиграла матч 1/8 финала и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре.

— Я уверен, что хорваты разбирали, как исполняют удары игроки сборной Японии. Все же не первый раз судьба этой сборной решается в серии. Изучили, скажем так, всех «биточков». Уж очень уверенно Ливакович угадал направление ударов. Его мастерство здесь, безусловно, на первом плане. И спокойствие, проявленное в тот момент, когда надо проявить себя максимально, помочь команде. Так что первая причина удачной серии для хорватов — анализ действий соперников, вторая — мастерство вратаря.

— Не сказать, что ребята из Японии били с точки плохо?

— Нет, по центру никто ни разу не ударил. Они били прицельно, хорошо. Конечно, если бы удары летели в «девятки» и были большей силы, вратарь Хорватии не взял бы. Но надо понимать напряжение момента. К этому моменту игроки обеих команда устали. Нервы вратаря Хорватии, его профессионализм сыграли решающую роль.

— Мастерство вратаря команды Хорватии поможет ей пройти Бразилию в четвертьфинале?

— Судя по тому как играла Бразилия с Кореей, шансов у хорватов не так много. Но всегда есть место чуду. Если они не пропустят в первые 15-20 минут, шансы будут увеличиваться. Хотя понятно, что за Бразилию играют звезды, и они постараются не доводить до серии пенальти. Хотя, я скажу, вратари у южноамериканцев тоже хорошие. И большой респект тренерскому штабу Бразилии за то, что он дал шанс сыграть уже всем троим. Неизвестно, кто будет сильнее в воротах, если вдруг случится серия 11-метровых в этом матче.

Встреча сборных Хорватии и Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре состоится 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане. Начало матча — в 18.00 (мск).