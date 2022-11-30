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Сегодня, 20:59

Александр Ба признался, что разочарован поражением Дании в матче с Австралией

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник сборной Дании Александр Ба отреагировал на поражение команды в матче третьего тура ЧМ-2022 с Австралией (0:1).

— Мы все разочарованы. Сейчас трудно сказать, что случилось на этом чемпионате мира. Нам надо поехать домой и проанализировать, что произошло. Мы знаем, что с таким составом должны были выступить лучше, чем сейчас.

— Второй тайм против Франции был неплохим. Сегодня игра была похожа на игру с Тунисом. С чем это связываете, нормально себя чувствуете физически?

— Мы нормально чувствуем себя физически. Сегодня была не наша игра, а Австралия играла в свой футбол. Мы не получили тот результат, на который рассчитывали.

Этот результат позволил Австралии набрать 6 очков и занять второе место в группе D. Датчане закончили турнир на четвертом месте в группе, набрав в 3 матчах только 1 очко.

В 1/8 финала Австралия сыграет с командой, которая займет первое место в группе С. Этот матч пройдет 3 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Дании по футболу
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