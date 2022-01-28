Крал: «Буду счастлив, если буду представлять свою страну в отборе ЧМ. Было бы круто поиграть против Джордана»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который выступает на правах аренды за «Вест Хэм», поделился мнением о матче отбора ЧМ-2022 Швеция — Чехия.

— Швеция сыграет с Чехией в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022. Общался ли с Джорданом Ларссоном на эту тему?

— Да, я написал ему. Посмотрим, я не так много играл за сборную. Посмотрим, буду ли играть за национальную команду.

— У него такая же ситуация. Тоже мало играл за сборную.

— Да, поэтому все зависит от тренера. Но, конечно, я буду счастлив, если буду представлять свою страну. Было бы круто поиграть против Джордана.

— А потом, в финале еще и против России?

— Да. Было бы классно, но надо сначала сконцентрироваться на первой игре со Швецией.

В полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 24 марта Швеция сыграет с Чехией, а в случае успеха 29 марта встретится с победителем пары Россия — Польша.