Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:53

Крал: «Буду счастлив, если буду представлять свою страну в отборе ЧМ. Было бы круто поиграть против Джордана»

Алекс Крал высказался об отборочном матче ЧМ-2022 Чехии со Швецией
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который выступает на правах аренды за «Вест Хэм», поделился мнением о матче отбора ЧМ-2022 Швеция — Чехия.

— Швеция сыграет с Чехией в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022. Общался ли с Джорданом Ларссоном на эту тему?

— Да, я написал ему. Посмотрим, я не так много играл за сборную. Посмотрим, буду ли играть за национальную команду.

— У него такая же ситуация. Тоже мало играл за сборную.

— Да, поэтому все зависит от тренера. Но, конечно, я буду счастлив, если буду представлять свою страну. Было бы круто поиграть против Джордана.

— А потом, в финале еще и против России?

— Да. Было бы классно, но надо сначала сконцентрироваться на первой игре со Швецией.

В полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 24 марта Швеция сыграет с Чехией, а в случае успеха 29 марта встретится с победителем пары Россия — Польша.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Алекс Крал
Футбол
Сборная Чехии по хоккею
0
Читайте также
«Боится, что сломают нос». Подробности боя между Даной Борисовой и Машей Малиновской
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чили — Аргентина: арбитры забыли флажки в гостинице. Посмотрите, что они потом придумали
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости