Алан Ширер назвал Мбаппе суперзвездой после матча Франции с Данией

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер восхитился игрой нападающего Килиана Мбаппе в матче Франции против Дании (2:1) на ЧМ-2022. Футболист оформил дубль.

«В его игре я не вижу слабых сторон. Он суперзвезда и невероятно талантливый игрок. У него есть все: первое касание, техника, игра левой ногой и правой ногой, прыжок, умение завершать, умение забивать голы любого типа. У него нет слабостей. Франция смотрелась очень хорошо, особенно в нападении», — заявил Ширер в эфире BBC.

Команда Дидье Дешама набрала шесть очков после двух туров и возглавляет группу D. Французская сборная также стала первой командой с 2006 года, вышедшей в плей-офф чемпионата мира в ранге действующего победителя.