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Сегодня, 19:49

Агуэро заступился за Месси после угроз Альвареса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал высказывание мексиканского боксера Сауля Альвареса, агрессивно отреагировавшего на видео с форвардом аргентинской команды Лионелем Месси, задевшим в раздевалки футболку сборной Мексики на чемпионате мира в Катаре.

«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране, я говорю о Месси и его поступке. Пусть молится богу, чтобы я его не нашел!» — написал Альварес в сосетях.

«Сеньор Канело, не ищите оправданий и проблем, бьюсь об заклад, вы ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда лежат на полу после матчей из-за пота. И, если вы присмотритесь, он делает движение, чтобы снять бутсы, и нечаянно цепляет футболку», — ответил Агуэро.

На видео, опубликованном после победы сборной Аргентины над командой Мексики (2:0) Месси развязывает шнурки на бутсах и вытягивая ногу, чтобы ее снять, задевает футболку одного из игроков Мексики.

Лионель Месси
Серхио Агуэро
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сауль Альварес
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