Агент Тюкавина: «Нужно больше работать! В сборную надо ехать, когда есть уверенность, что будешь играть»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на отсутствие 19-летнего форварда в окончательном составе сборной России на ноябрьские матчи отбора чемпионата мира-2022.

«Тренер отвечает за результат. Модель, которая выстраивается, наверное, предполагает таких форвардов. Агаларову, наверное, вообще обидно — 11 мячей забил! Тюкавину нужно больше работать. Понятно, что каждый надеется попасть в сборную. Я в этом не вижу проблемы. Просто нужно больше работать. В тот раз получилось попасть в сборную, сейчас нет — это нормально. Ехать в сборную надо, когда ты уверен, что у тебя будет игровое время», — сказал Сафонов «СЭ».

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).