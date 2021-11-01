Агент Тюкавина: «Нужно больше работать! В сборную надо ехать, когда есть уверенность, что будешь играть»
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на отсутствие 19-летнего форварда в окончательном составе сборной России на ноябрьские матчи отбора чемпионата мира-2022.
«Тренер отвечает за результат. Модель, которая выстраивается, наверное, предполагает таких форвардов. Агаларову, наверное, вообще обидно — 11 мячей забил! Тюкавину нужно больше работать. Понятно, что каждый надеется попасть в сборную. Я в этом не вижу проблемы. Просто нужно больше работать. В тот раз получилось попасть в сборную, сейчас нет — это нормально. Ехать в сборную надо, когда ты уверен, что у тебя будет игровое время», — сказал Сафонов «СЭ».
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю