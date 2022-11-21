Агент нападающего «Спартака» Бальде: «С Кейта сборная Сенегала была бы лучше»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, признался, что ему жаль сборную Сенегала после поражения от Нидерландов со счетом 0:2 в первом матче на чемпионате мира-2022.

«Мне жаль их, но Нидерланды были слишком сильны. Команде не хватало Бальде? Сенегал — топ-команда с Кейта, но и без него. Конечно, с Кейта было бы лучше», — цитирует Metaratings.ru Пасторелло.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».