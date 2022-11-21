Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:29

Агент нападающего «Спартака» Бальде: «С Кейта сборная Сенегала была бы лучше»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, признался, что ему жаль сборную Сенегала после поражения от Нидерландов со счетом 0:2 в первом матче на чемпионате мира-2022.

«Мне жаль их, но Нидерланды были слишком сильны. Команде не хватало Бальде? Сенегал — топ-команда с Кейта, но и без него. Конечно, с Кейта было бы лучше», — цитирует Metaratings.ru Пасторелло.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Источник: metaratings.ru
Кейта Бальде
Сборная Сенегала по футболу
1
0
Читайте также
Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных
Медведев опустился на 7-е место рейтинга ATP по итогам года, Джокович вошел в топ-5
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Депай — о Гакпо: «Это трудяга. Надеюсь, у него будет хорошая карьера»

США — Уэльс: Тимоти Веа открыл счет в матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости