Агент Азмуна заявил, что для футболиста сейчас самое главное — получить больше игрового времени на ЧМ-2022

Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, рассказал, какие цели ставит перед собой футболист на чемпионат мира в Катаре.

«С каждым днем Сердар набирает все лучшую и лучшую форму. На данном этапе для него самое главное — получить настолько много игрового времени на турнире, насколько это возможно. И, конечно, важно, чтобы его команда при этом выигрывала», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сборная Ирана, в состав которой попал Азмун, сыграет в 1-м туре чемпионата мира-2022 против национальной команды Англии. Матч пройдет сегодня, 21 ноября, в 16.00 по московскому времени.