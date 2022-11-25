Агент Азмуна: «Сердар провел фантастический матч с Уэльсом, он играл от всего сердца»

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна, прокомментировал выступление игрока в матче группового турнира чемпионата мира-2022 с Уэльсом (2:0).

«Я так горжусь Сердаром! В то же время очень сильно хотелось, чтобы он смог забить гол в этой встрече. Но Азмун все равно провел фантастический матч, он выглядел очень сильно и играл от всего сердца. И нужно заметить, что тренер иранской сборной проделал отличную работу, в этом можно не сомневаться», — цитирует «РБ Спорт» агента.

После этого матча Иран с 3 очками занимает второе место в группе B, Уэльс с 1 очком — на последней строчке.

В следующем туре сборная Ирана сыграет с национальной командой США 29 ноября.