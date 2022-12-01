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Сегодня, 17:14

Адиев оценил игру сборной Дании на чемпионате мира-2022

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил выступление национальной команды Дании на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мне сложно сказать, я внутри не нахожусь. Чувствовалось, особенно в последней игре, медленно играла команда. Хотя класс игроков им позволяет выглядеть намного сильнее», — цитирует Vprognoze.ru Адиева.

Дания в 3 матчах ЧМ-2022 набрала только 1 очко и заняла последнее место в группе D.

Сборные Казахстана и Дании сыграют в группе Н квалификации к Евро-2024. Также в эту группу попали Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Источник: Vprognoze.ru
Магомед Адиев
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
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