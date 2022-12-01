Адиев оценил игру сборной Дании на чемпионате мира-2022

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил выступление национальной команды Дании на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мне сложно сказать, я внутри не нахожусь. Чувствовалось, особенно в последней игре, медленно играла команда. Хотя класс игроков им позволяет выглядеть намного сильнее», — цитирует Vprognoze.ru Адиева.

Дания в 3 матчах ЧМ-2022 набрала только 1 очко и заняла последнее место в группе D.

Сборные Казахстана и Дании сыграют в группе Н квалификации к Евро-2024. Также в эту группу попали Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.