20 000 зрителей посетят церемонию открытия четвертого стадиона ЧМ-2022 в Катаре

Церемонию инаугурации стадиона ЧМ-2022 «Аль-Райян» и матч финала Кубка Эмира Катара, который пройдет 18 декабря в Дохе, смогут посетить до 20 000 болельщиков.

Для этого были разработаны строгие медицинские протоколы, которые позволят обеспечить безопасность всех участников. В результате консультаций между Минздравом и Ассоциацией футбола Катара было принято решение, что матч пройдет при 50-процентной заполняемости трибун, и болельщики должны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинскую маску на протяжении всей игры. Продажа билетов будет ограничена одним билетом в руки, и для посещения матча будет также необходимо предоставить справку о наличии антител к COVID-19 или сдать отрицательный тест на коронавирус.

Стадион «Аль-Райян» — уже четвертая арена ЧМ-2022, полностью готовая принимать футбольные матчи. До этого в Катаре уже были открыты «Международный стадион «Халифа», «Аль-Джануб» и «Эдьюкейшн Сити». Церемония открытия и финал Кубка Эмира, в котором сыграют «Аль-Садд"и «Аль-Араби», состоится 18 декабря — в Национальный день Катара и ровно за два года до финала ЧМ-2022.

Арена, которая станет новым домом для спортивного клуба «Аль-Райан», примет семь матчей чемпионата мира, включая встречи 1/8 финала. (Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022)