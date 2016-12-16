Виталий Мутко: "Я пока не вижу предпосылок к переносу ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что не видит предпосылок к переносу чемпионата мира-2018 из России. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла из Сочи чемпионат мира-2017, связав это со второй частью доклада Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. После этого появились сообщения о возможном переносе этапа Кубка мира-2015/16 по лыжным гонкам из Тюмени, а также чемпионата мира по биатлону, который должен пройти в этом городе в 2021 году.

- Что касается отмены чемпионата мира по футболу, мне это даже обсуждать не хочется, - приводит ТАСС слова Мутко. - Я пока не вижу предпосылок к этому. Если мы опять возвращаемся к тому, что происходит с допингом, все-таки второй доклад Макларена - он уже другого плана. И мы уже видим, что речь идет о том, что это какая-то ведомственная организация, ведомственное злоупотребление, не государственное, мы исходим из того, что никакой государственной программы укрывательства допинга у нас не было, нет и никогда не будет.