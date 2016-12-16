18:48 16 декабря | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Я пока не вижу предпосылок к переносу ЧМ-2018"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что не видит предпосылок к переносу чемпионата мира-2018 из России. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла из Сочи чемпионат мира-2017, связав это со второй частью доклада Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. После этого появились сообщения о возможном переносе этапа Кубка мира-2015/16 по лыжным гонкам из Тюмени, а также чемпионата мира по биатлону, который должен пройти в этом городе в 2021 году. 

- Что касается отмены чемпионата мира по футболу, мне это даже обсуждать не хочется, - приводит ТАСС слова Мутко. - Я пока не вижу предпосылок к этому. Если мы опять возвращаемся к тому, что происходит с допингом, все-таки второй доклад Макларена - он уже другого плана. И мы уже видим, что речь идет о том, что это какая-то ведомственная организация, ведомственное злоупотребление, не государственное, мы исходим из того, что никакой государственной программы укрывательства допинга у нас не было, нет и никогда не будет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3881282

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (8)
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andrey62

По моему Леня-допинг откровенно врет!

08:53 17 декабря

CanagliaVova

ключевое слово - "пока"

20:59 16 декабря

kingarthur

«Товарищи, минуточку! Минуточку, товарищи! Официально заявляю, что за всё, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу!» (интервью ВЛ. Мутко, после переноса чемпионата в Англию)

20:32 16 декабря

YurovTheBest

этот баран никогда дальше своего носа не видит. на самом деле становится не по себе. когда этот деятель говорит "предпосылок нет", жди беды.

20:01 16 декабря

saiga

Когда полный дилетант в спорте рассуждает, а главное, руководит спортом страны - то толку не будет изначально. И это еще цветочечки - а дальше будет полная катастрофа для спортивного движения России.

19:42 16 декабря

Parasenok

когда дядя Витя увидит, ЧМ1018 уже начнётся в Англии )))

19:29 16 декабря

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ты это не нам говори, а зарубежным сми))) английский тебе на что? )))

19:12 16 декабря

Серёга СМ.sz

Скоро я думаю все увидим какие не будь предпосылки и конкретные потом посылки

19:05 16 декабря

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