Виталий Мутко: "Я пока не вижу предпосылок к переносу ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что не видит предпосылок к переносу чемпионата мира-2018 из России. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла из Сочи чемпионат мира-2017, связав это со второй частью доклада Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. После этого появились сообщения о возможном переносе этапа Кубка мира-2015/16 по лыжным гонкам из Тюмени, а также чемпионата мира по биатлону, который должен пройти в этом городе в 2021 году.
- Что касается отмены чемпионата мира по футболу, мне это даже обсуждать не хочется, - приводит ТАСС слова Мутко. - Я пока не вижу предпосылок к этому. Если мы опять возвращаемся к тому, что происходит с допингом, все-таки второй доклад Макларена - он уже другого плана. И мы уже видим, что речь идет о том, что это какая-то ведомственная организация, ведомственное злоупотребление, не государственное, мы исходим из того, что никакой государственной программы укрывательства допинга у нас не было, нет и никогда не будет.
andrey62
По моему Леня-допинг откровенно врет!
08:53 17 декабря
CanagliaVova
ключевое слово - "пока"
20:59 16 декабря
kingarthur
«Товарищи, минуточку! Минуточку, товарищи! Официально заявляю, что за всё, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу!» (интервью ВЛ. Мутко, после переноса чемпионата в Англию)
20:32 16 декабря
YurovTheBest
этот баран никогда дальше своего носа не видит. на самом деле становится не по себе. когда этот деятель говорит "предпосылок нет", жди беды.
20:01 16 декабря
saiga
Когда полный дилетант в спорте рассуждает, а главное, руководит спортом страны - то толку не будет изначально. И это еще цветочечки - а дальше будет полная катастрофа для спортивного движения России.
19:42 16 декабря
Parasenok
когда дядя Витя увидит, ЧМ1018 уже начнётся в Англии )))
19:29 16 декабря
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ты это не нам говори, а зарубежным сми))) английский тебе на что? )))
19:12 16 декабря
Серёга СМ.sz
Скоро я думаю все увидим какие не будь предпосылки и конкретные потом посылки
19:05 16 декабря