Виталий Мутко: "Из стадионов ЧМ-2018 от графика отстает только "Самара-Арена"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что из стадионов чемпионата мира-2018 на данный момент от графика отстает только арена в Самаре. На данный момент из 12 арен в эксплуатацию сданы четыре арены Кубка конфедераций: "Санкт-Петербург", "Казань Арена", "Фишт" в Сочи и "Открытие Арена" в Москве. В "Лужниках" 2 июня завершилась реконструкция. Строительство продолжается в Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге и Саранске.

- Во всех городах арены готовы к посеву газонов, - сказал Мутко. - Исключение - Волгоград и Самара. В Самаре очень сложная конструкция, есть отставание по графику, но в июле должны его ликвидировать. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)