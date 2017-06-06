Украина проиграла Мальте, одержавшей первую победу за два года

Украина в товарищеском матче проиграла Мальте со счетом 0:1. Гол забил Зак Мускат.
Отметим, что Мальта, для которой это первая победа с 8 июня 2015 года, занимает 182-е место в рейтинге ФИФА. Украина расположилась на 37-м.
Товарищеский матч
Украина - Мальта - 0:1 (0:1)
Гол: З.Мускат, 14 (0:1).
Украина: Пятов, Кучер (Кривцов, 46), Ракицкий (Бутко, 46), Матвиенко (Ордец, 46), Степаненко (Соболь, 46), Морозюк (Шахов, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Коваленко (Цыганков, 46), Малиновский (Шепелев, 46), Селезнев (Беседин, 46).
Мальта: Хогг (Бонэлло, 46), А.Мускат (Магри, 90+2), Аджус, Борг (Бирман, 90+2), Фенек (Беццина, 82), Фаилла (Зерафа, 57), Кристенсен (Д.Камиллери, 67), З.Мускат (Р.Камиллери, 46), Шембри (Гамбин, 60), Эффьонг (Мифсуд, 70), Пизани.
Предупреждения: З.Мускат, 45. Кучер, 45+3.
Судья: Харкам (Австрия).
6 июня. Грац. Стадион Merkur-Arena.
БЕНЕВЕНТО
...ну так на ЕВРО ни одного не забили ) че здесь забивать ) ...теперь и Мальта знает, что на Украине играют в конторах на п2 кэф 25.0 был ...че не заработать бедолагам... а отмазки не повезло, но старались, лучше проиграть мальте чем финнам... это для лошариков ))
18:27 7 июня
Басист
Не пойму - це зрада, чи перемога?))
12:42 7 июня
maverick007
Слишком много Муската было... Причем, до игры видимо тоже.
10:23 7 июня
Dymanomashina
А где же Pall Mall и другие форумчане, кто днем назад усиленно пытались найти соринку в глазу сборной России и вспоминали Киевскую Русь??? Аууууу! Вы где, ребята! Прокомментируйте этот матч, пожалуйстя!! Ха-ха!
07:17 7 июня
Carlos_Valderrama
Уважаемую сборную Мальты ждём у нас на ЧМ-2018!
01:06 7 июня
tigana.1982
Поставлена задача - не попасть на ЧМ в Россию, чтобы сепаратистами не объявили. Просто ребята забыли что это просто товарищеский матч...
00:32 7 июня
Тропическая гемангиома Мовсисяна
на донышке)))
00:30 7 июня
П_о_в_а_р
А с колен то встали, не? Где брат Мех?
00:05 7 июня
морпех
Такими темпами по днищу наших догонят в таблице коэффициентов
23:34 6 июня
petrfm
Молодцы, на классе!!!
23:16 6 июня
Kent....
Уууууу дношники
22:52 6 июня
suff1x
в стиле "спартак" - "аек" =)
22:38 6 июня
RW.irk
А че эт они, кстати, в Австрии-то товарняки гоняют?
22:36 6 июня
rusfed 2.0
Спонсор встречи - William Hill
22:31 6 июня
Дон_Румата
Хохлы! И чё это было? И после этого вы говорите, что мы не братские народы?))))
22:17 6 июня
higagy
Мдя, такого успеха Россия еще не добивалась. Опередили-таки.
22:16 6 июня
Скотти Пиппен
СУГС!))
22:13 6 июня
Юный Люцифер
Выносом доволен)
22:12 6 июня
shpasic
мускат хорошо пошёл. видимо, мускат красного камня.
22:12 6 июня
RW.irk
Вот это приплыли!
22:11 6 июня
resifi
Да уж, Мальта это космос!!!!
22:09 6 июня
П_о_в_а_р
Читалось.
22:09 6 июня