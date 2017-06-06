16:52 6 июня | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Тренировочная площадка ЧМ-2018 в Таганроге реконструируется с опережением графика

1

Реконструкция стадиона "Торпедо" в Таганроге идет с опережением графика, сообщает newsdelo.com. Стадион станет одной из 64 тренировочных площадок для участников чемпионата мира-2018. В настоящее время на "Торпедо" ведутся работы по армированию и бетонированию несущих колонн, устройству основания бетонного поля, а также укрепляются грунты под восточной трибуной. После реконструкции вместимость стадиона составит 3212 мест.

- Выполнены земляные работы, сейчас возводится восточная трибуна, - добавил мэр города Андрей Лисицкий. - Практически завершена дренажная система, и буквально через несколько дней специализированная организация приступает к подготовке самого поля. На объекте работает свыше 30 единиц техники, и работы ведутся одновременно на нескольких участках.

Дополнительная информация

newsdelo.com/2017/06/06/реконструкция-тренировочной-площадк/

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ajccio

Ещё бы команду возродили...... а то в 90-е по 10000 чел. ходило на Торпедо.......

18:07 6 июня