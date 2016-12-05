Томский политех предоставит волонтеров для ЧМ-2018 и Универсиады-2019

Заместитель проректора Томского политехнического университета Дмитрий Сон сообщил, что вуз готов предоставить около 200 - 300 волонтеров для чемпионата мира-2018 и Универсиады-2019. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах, а Универсиада состоится в Красноярске.

- Мы сейчас ведем серьезные переговоры по участию наших волонтеров в подготовке и организации чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сегодня мы ведем процесс переговоров по участию наших волонтеров в Универсиаде в 2019 году в городе Красноярске, - цитирует ТАСС Сона. - Для многих это важное событие, что, поступив в ТПУ, они могут стать участниками события мирового уровня. Мы продолжаем эту линию.

В 2010 году ТПУ стал волонтерским центром для участия в организации Олимпиады и Паралимпиады в Сочи.