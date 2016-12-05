Сергей Светлаков стал послом ЧМ-2018

Известный актер и ведущий Сергей Светлаков стал федеральным послом чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Об этом было объявлено на праздновании Международного дня волонтера на территории ВДНХ. Ранее федеральными послами турнира стали вице-президент РФС Никита Симонян, вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, экс-капитан национальной команды Алексей Смертин, пианист Денис Мацуев и хоккеист сборной России Александр Овечкин.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
aloveku
надо было Галустяна из Газмяса
18:27 5 декабря
Vizioso
Ивана Дулина, значит, послом? Хорошо ещё - в думе не знают. А то б наверняка проверку учредили на соответствие законам РФ.
17:59 5 декабря
честный человечишко
И так-то шутник - не очень, а эта его шутка - вообще самая слабая(()
17:58 5 декабря