Сергей Светлаков стал послом ЧМ-2018

Известный актер и ведущий Сергей Светлаков стал федеральным послом чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Об этом было объявлено на праздновании Международного дня волонтера на территории ВДНХ. Ранее федеральными послами турнира стали вице-президент РФС Никита Симонян, вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, экс-капитан национальной команды Алексей Смертин, пианист Денис Мацуев и хоккеист сборной России Александр Овечкин.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.