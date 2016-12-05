Сергей Светлаков: "Счастлив моральным образом помочь сборной России на ЧМ-2018"

Известный российский актер и продюсер Сергей Светлаков заявил, что счастлив возможности в качестве федерального посла морально помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 почувствовать, что российские игроки способны на многое. Сегодня Светлаков в рамках празднования Международного дня волонтеров был объявлен федеральным послом мирового первенства.

– Я стал послом, и моя жизнь изменилась, – приводит "Р-Спорт" слова Светлакова. – Я могу зарабатывать не тем, чем зарабатывал. Это впервые у меня в жизни, когда я присоединился к какой-то группе. Для меня это очень почетно и важно. Очень важно, потому что если мы будем объединяться, то турнир будет только лучше. Я всегда езжу со сборной и смотрю почти все чемпионаты с трибуны – болельщик со стажем. Счастлив моральным образом помочь нашей сборной почувствовать, что они могут, и могут многое.