19:16 5 декабря | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сергей Светлаков: "Счастлив моральным образом помочь сборной России на ЧМ-2018"

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Известный российский актер и продюсер Сергей Светлаков заявил, что счастлив возможности в качестве федерального посла морально помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 почувствовать, что российские игроки способны на многое. Сегодня Светлаков в рамках празднования Международного дня волонтеров был объявлен федеральным послом мирового первенства.

– Я стал послом, и моя жизнь изменилась, – приводит "Р-Спорт" слова Светлакова. – Я могу зарабатывать не тем, чем зарабатывал. Это впервые у меня в жизни, когда я присоединился к какой-то группе. Для меня это очень почетно и важно. Очень важно, потому что если мы будем объединяться, то турнир будет только лучше. Я всегда езжу со сборной и смотрю почти все чемпионаты с трибуны – болельщик со стажем. Счастлив моральным образом помочь нашей сборной почувствовать, что они могут, и могут многое.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161205/1113280080.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Boleijj protiv

Алкаш, пе...рст, клоун, да, пожалуй, очень тонкая и верная находка для сборной России по футболу.

21:09 6 декабря

Старый Дим

Ну хоть поржем...

19:51 5 декабря

zhenka20021981

Пипец, какие послы, такая и сборная. Сплошные клоуны. Первые слова : Я стал послом и моя жизнь изменилась. Я могу зарабатывать.....

19:26 5 декабря

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Материалы других СМИ