Сборная Саудовской Аравии отказалась от минуты молчания в память о погибших в Лондоне

Игроки сборной Саудовской Аравии проигнорировали минуту молчания перед стартовым свистком в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австралии. Австралийцы выстроились в центре поля в ряд, чтобы почтить память погибших и пострадавших во время теракта в Лондоне, а саудовцы просто распределились по своим игровым позициям.

Напомним, 3 июня в Лондоне трое террористов совершили наезд на пешеходов, после чего устроили резню. В результате этого погибли семь человек, еще 48 попали в больницу. 22 мая в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв на концерте певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 75 получили ранения.