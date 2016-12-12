Санкт-Петербург в 2017 году выделит 21 миллион рублей на волонтеров ЧМ-2018

В бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год запланированы траты на волонтерскую программу ЧМ-2018 в размере 21 496 700 рублей, утверждает "Экономика сегодня". Деньги пойдут на подготовку, оснащение, учебу и организацию встречи волонтеров с представителями ФИФА. Это почти на 2 миллиона больше, чем было запланировано изначально (19,6 миллиона).

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.