Пенальти на 90+5-й минуте встречи принес Израилю ничью в матче с Молдавией

Израиль и Молдавия в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 1:1. Отметим, что ответный гол Израиль забил с пенальти на 90+5-й минуте встречи. 11-метровый реализовал Бен Саар.

У Израиля весь матч на поле провел полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо.

Товарищеский матч

Израиль - Молдавия - 1:1 (0:0)

Голы: Гынсарь, 51 (0:1). Саар, 90+5 - с пенальти (1:1).

Израиль: Гореш, Бен-Хаим (Тиби, 46), Тавата, Цедек, Даса (Каяль, 46), Рафаэлов (Данино, 68), Натхо, Голаса (Бенаюн, 61), Захави (Шехтер, 63), Коэн (Келтьенс, 46), Саар.

Молдавия: Намашко (Пащенко, 46), Бордиян, Болохан (Раку, 68), Посмак, Карп (Кожокарь, 77), Цыгырлаш, Дедов, Кочук (Бугаев, 77), Антон (Чеботару, 66), Антонюк (Граур, 90), Гынсарь.

Предупреждения: Даса, 10. Тиби, 87.

Судья: Данкерт (Германия).

6 июня. Нетания. Стадион Winner Stadium.