08:59 7 июня | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Новая Каледония сыграла вничью с Фиджи, ведя в счете в два мяча

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Сборная Фиджи вырвала ничью у Новой Каледонии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Тем не менее, первое место в группе уверенно занимает Новая Зеландия.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа A 

Фиджи - Новая Каледония - 2:2 (1:2)

Голы: Вамов, 13 (0:1). Вамов, 24 (0:2). Вака, 45+2 (1:2). Кришна, 54 (2:2). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kolan

У Новой Каледонии нет молодеди, поколение, которое обыгрывало Новую Зеландию - стареет, Бертран Кай уже не торт)

10:36 7 июня