Новая Каледония сыграла вничью с Фиджи, ведя в счете в два мяча

Сборная Фиджи вырвала ничью у Новой Каледонии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Тем не менее, первое место в группе уверенно занимает Новая Зеландия.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа A

Фиджи - Новая Каледония - 2:2 (1:2)

Голы: Вамов, 13 (0:1). Вамов, 24 (0:2). Вака, 45+2 (1:2). Кришна, 54 (2:2).