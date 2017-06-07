Новая Каледония сыграла вничью с Фиджи, ведя в счете в два мяча

Сборная Фиджи вырвала ничью у Новой Каледонии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Тем не менее, первое место в группе уверенно занимает Новая Зеландия.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Группа A
Фиджи - Новая Каледония - 2:2 (1:2)
Голы: Вамов, 13 (0:1). Вамов, 24 (0:2). Вака, 45+2 (1:2). Кришна, 54 (2:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/
kolan
У Новой Каледонии нет молодеди, поколение, которое обыгрывало Новую Зеландию - стареет, Бертран Кай уже не торт)
10:36 7 июня