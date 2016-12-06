На реконструкцию стадиона "Зенит" в Пензе к ЧМ-2018 выделят 234 миллиона рублей

Пензенский стадион "Зенит" станет площадкой для тренировок одной из команд-участниц ЧМ-2018. На реконструкцию этого объекта из бюджетов всех уровней выделено более 234 миллиона рублей. В настоящий момент уже разработана проектно-сметная документация реконструкции тренировочной площадки, ведется демонтаж старых сооружений на территории комплекса.

– Для подготовки стадиона к чемпионату мира по футболу из федерального бюджета выделено 103,5 миллиона рублей, бюджет Пензенской области выделит на реализацию проекта 61,8 миллиона рублей, еще 69,3 миллиона рублей на реконструкцию "Зенита" выделит городская казна, – приводит ТАСС слова главы администрации Пензы Виктора Кувайцева. – В 2017 году нам предстоит создать современную тренировочную площадку с натуральным травяным покрытием, оборудовать систему освещения поля, создать трибуны и зону для журналистов. Кроме этого, проектом предусмотрена реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием и мини-футбольных площадок.

Отмечается, что в Пензе задумались над общим благоустройством территории вокруг стадиона – городские власти намерены выделить парковочные зоны для болельщиков и создать контрольно-пропускные пункты, а так же систему охраны периметра "Зенита". Проект реконструкции стадиона "Зенит" в Пензе предусматривает и замену инженерной инфраструктуры объекта, строительство котельной, теплового пункта, системы наружного освещения.