18:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Москва во время ЧМ-2018 готова принимать до миллиона туристов в месяц

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Москва во время чемпионата мира-2018 готова принимать до миллиона туристов в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Константина Горяинова. В течение всего 2018 года власти столицы ожидают до 20 миллионов туристов.

В Москве два стадиона примут матчи чемпионата мира-2018. На "Открытие Арене" состоятся четыре игры группового турнира и встреча 1/8 финала. "Лужники" станут главной ареной мундиаля. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, поединок 1/8 финала, полуфинал и финал.

Дополнительная информация

http://tass.ru/moskva/3863748

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