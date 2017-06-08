Капитан сборной Мексики завершит карьеру после ЧМ-2018

Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес сообщил, что после чемпионата мира-2018 завершит карьеру. 38-летний мексиканец выступает за национальную команду с февраля 1997 года и сыграл в 138 матчах. Кроме того, он стал первым игроком, который был капитаном своей сборной на четырех чемпионатах мира (2002, 2006, 2010 и 2014 годов).

- Думаю, что мне нужно попасть на чемпионат мира и там, возможно, уйти, - цитирует "Р-Спорт" Маркеса. - Но я точно останусь в профессиональном футболе, не знаю, как тренер или руководитель, однако как игрок после чемпионата мира я закончу свою карьеру.

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