Грузия разгромила Сент-Киттс и Невис, Финляндия и Лихтенштейн сыграли вничью

Финляндия и Лихтенштейн в товарищеском матче сыграли вничью - 1:1. В другой встрече Грузия разгромила Сент-Киттс и Невис - 3:0.

Товарищеский матч

Финляндия - Лихтенштейн - 1:1 (1:0)

Голы: Хетемай, 18 (1:0). Хаслер, 62 (1:1).

Финляндия: Яаккола, Мойсандер, Райтала, Ояла (Аркивуо, 46), Уронен (Вяйсянен, 46), Лам (Маркканен, 70), Риски, Хетемай (Хальсти, 55), Лод (Хямяляйнен, 51), Пукки (Йенсен, 60), Похьянпало.

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер (Зеле, 81), Малин (Вольфингер, 46), Геппель, Бургмайер (Брендле, 46), Март.Бюхель, Польверино, Хаслер, Губзер, Саланович (Эрне, 70), Фрик (Эри, 61).

Предупреждения: Хаслер, 44. Бургмайер, 45+1.

7 июня. Турку. Стадион Veritas

Грузия - Сент-Киттс и Невис - 3:0 (0:0)

Голы: Арабидзе, 51 (1:0). Арабидзе, 73 - с пенальти (2:0). Двалишвили, 80 (3:0).

Судья: Оганесян (Армения).

7 июня. Тбилиси. Стадион Mikheil Meskhi.