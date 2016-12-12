18:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Геннадий Орлов примет участие в спецгашении марок с легендами советского футбола

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Известный комментатор Геннадий Орлов примет участие в церемонии спецгашения почтовых марок, выпущенных к чемпионату мира-2018. Состоится мероприятие 13 декабря в Олимпийском зале комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга. На нем также будут присутствовать председатель комитета Павел Белов и директор управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виталий Дырдасов. 

На очередной серии почтовых марок изображены легенды советского футбола Анатолий Банишевский, Валерий Воронин, Анатолий Ильин, Евгений Рудаков, Павел Садырин, Игорь Численко и Альберт Шестернев.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/79269/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Откуда такая честь футбольному простофиле?

18:22

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