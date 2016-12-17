Джанни Инфантино: "Надеюсь, система видеоповторов будет использована на ЧМ-2018"

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что к ЧМ-2018 практика использования судьями видеоповторов будет отработана. Он признает, что применение видеоарбитров на клубном чемпионате мира сопряжено с некоторыми проблемами.

– Сейчас любой человек может у себя дома посмотреть повтор любого эпизода, чтобы оценить, совершил ли судья ошибку, – цитирует AS Инфантино. – Поэтому мы решили сделать работу судей современнее. Было много протокольных процедур, отрабатывалось многое в товарищеских матчах. Перед клубным чемпионатом мира судьи прошил специальное обучение. Думаю, что результаты хорошие, но мы только на середине пути. У судей должна быть возможность работать без ошибок. Сложности есть. Но мы стараемся минимизировать проблемы. В ходе практики выявились нюансы, в которых мы можем сработать лучше.

Посмотрите на клубный чемпионат мира. Если бы не видеоарбитр, то "Касима" не забила бы первый гол "Атлетико Насиональ" и могла бы не победить. Или Криштиану Роналду мог бы лишиться своего гола в ворота "Америки". Ошибки меняют ход игры, а это очень серьезно. Ставки большие.

Рано говорить о том, кто должен реализовывать на местах работу видеоарбитров. Мы примем об этом решение. Федерации должны адаптироваться, а в марте 2018 года все будет решено. Не думаю, что возникнет какая-то путаница. Надеюсь, на чемпионате мира уже используем полноценную работающую систему.