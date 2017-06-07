Два болельщика сборной Англии получили пожизненный запрет на посещение матчей за нацистские жесты

Футбольная ассоциация Англии (FA) наложила пожизненный запрет на посещение матчей двум болельщикам национальной команды, сообщает BBC. Такое решение было принято по итогу товарищеского матча против сборной Германии (0:1), который состоялся 22 марта в Дортмунде. Один из фанатов демонстрировал нацистские жесты. Второй изображал Гитлера и показывал угрожающие жесты немецким болельщикам.

Кроме того, теперь на выездных матчах английских фанатов будут сопровождать дополнительные стюарды, которые должны следить за их поведением. На ближайшем матче сборной Англии против Шотландии в Глазго будет введен запрет на продажу алкоголя.