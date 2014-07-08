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Весли Снайдер: "Роббен значит для Голландии
не меньше, чем Месси для Аргентины"

8 июля 2014, 11:17
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Полузащитник сборной Голландии Весли Снайдер накануне завтрашнего полуфинального матча чемпионата мира-2014 со сборной Аргентины отметил, что роль Арьена Роббена в команде очень велика. По его словам, тот отвлекает на себя внимание обороны соперников, освобождая пространство для партнеров.

– Роббен имеет для сборной Голландии точно такое же значение, как и Месси для сборной Аргентины, – приводит Voetbal Primeur слова Снайдера. – Он отвлекает на себя внимание обороны соперников, освобождая пространство для остальных. Надеюсь, и он, и все мы полностью успеем восстановиться после сложного матча с Коста-Рикой.

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