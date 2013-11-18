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18 ноября 2013, 16:50

Фабио Капелло: "Дата первой игры на ЧМ очень важна при планировании подготовки"

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в
Главный тренер сборной России Фабио КАПЕЛЛО.
Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ»

Главный тренер сборной России Фабио Капелло на пресс-конференции накануне товарищеского матча с Кореей в Дубае рассказал о своих планах на ближайший месяц, передает спецкор "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН. Итальянец собирается в Бразилию, где 6 декабря состоится жеребьевка финального турнира ЧМ-2014, после чего россияне вместе с другими командами выберут место дислокации на время турнира.

- В начале декабря я лечу в Бразилию, чтобы проконтролировать выбор места нашей дислокации на чемпионате мира. Буду также присутствовать на жеребьевке финального турнира. Когда вернусь в Москву, начнем планировать подготовку команды. В этом процессе очень важно знать дату первой игры. Она может быть и 12 июня, и 16-го. От этого зависит график сборов, - сказал Капелло.

Фабио Капелло
Сборная России по футболу
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