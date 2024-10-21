В Англии футболистке с подозрением на аутизм грозит бан на 12 матчей. Она спросила у трансгендера: «Ты мужчина?»

Перегибают?

Футболистке из Англии грозит 12-матчевая дисквалификация за оскорбление соперника-трансгендера, сообщает The Telegraph. Имя девушки, как и ее клуб, неизвестно — англичанке всего 17 лет.

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Невинный вопрос

12 матчей — солидное наказание. Что же такого сказала провинившаяся девушка? На самом деле ничего особенного — она всего лишь спросила у соперника, оказавшегося трансгендером: «Ты мужчина?» Учитывая, что у него была борода и крупное телосложение, вопрос вполне логичный.

По словам футболистки, она просто переживала за свое здоровье. «Я выразила обеспокоенность по поводу риска получения серьезной травмы. Ведь мне 17 лет, но пришлось бы играть против биологического мужчины, намного крупнее и сильнее меня. Это был вопрос безопасности. Я не хотела получить травму на старте сезона», — заявила она в письме в свою защиту.

По данным The Telegraph, ранее девушка уже попадала в подобные истории. На предсезонном матче в июле она также «оскорбляла» соперников-трансгендеров высказываниями вроде «Ты мужчина?», «Это мужчина» и «Больше сюда не приходи».

Футбольная ассоциация графства, в котором произошел инцидент, запустила разбирательство. Причем даже не с подачи судьи — на «провинившуюся» пожаловался клуб, в котором играет трансгендерный футболист. Последний, кстати, охотно дал показания и обвинил девушку в постоянной трансфобии. Теперь ей грозит 12-матчевая дисквалификация.

Фото Global Look Press

Мать футболистки в ярости

Разумеется, «провинившаяся», не желая пропустить сезон, принялась защищаться. Она написала письмо в ФА, в котором сказала, что не подразумевала ничего оскорбительного — просто уточнила. «В тот момент, когда игрок пояснил, что он трансгендер (о чем я раньше не думала), я отнеслась к его ответу с уважением и отбросила ситуацию. Я немедленно переключила внимание обратно на игру.

Ни в коем случае мой вопрос не был обидным или злонамеренным. Я просто хотела прояснить ситуацию. Зная теперь, что игрок был трансгендером, я понимаю, что можно было поступить иначе», — сказано в письме футболистки.

Она даже приняла повышенный риск получить травму: «Я ясно дала понять, что, если игрок соответствует критериям допуска, я буду уважать правила и приму все риски, связанные с продолжением игры... Я всегда поддерживала и уважала разнообразие в моей команде».

А вот мать футболистки далеко не так любезна. В комментарии для издания она катком проехалась по всем — в том числе по трансгендерам. «Он, очевидно, прошел через полное мужское половое созревание, поэтому он больше, быстрее, сильнее во всех отношениях, чем девушки, с которыми он играет», — вполне резонно заметила женщина.

Кроме того, она обвинила Футбольную ассоциацию в неспособности решить ситуацию и заявила, что ее беспокоит вся тема целиком: «Я просто в ярости, но я в ярости вообще из-за всей этой проблемы».

Также стало известно, что девушка, возможно, страдает аутизмом. На данный момент она обследуется. Как отмечает The Telegraph, люди с таким диагнозом якобы хуже различают мужчин и женщин — возможно, это послужит оправданием и поможет футболистке избежать длительной дисквалификации.