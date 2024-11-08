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Сегодня, 21:15

«Ни разу не слышал, чтобы на мужском матче говорили такое». Комментатор оскорбил футболистку сборной Англии в прямом эфире

Комментатор оскорбил футболистку сборной Англии в прямом эфире
Егор Сергеев
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Футболистка «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Элла Тун.
Фото Reuters
А у нее недавно не стало отца.

Большой скандал в английском футболе — местный комментатор в прямом эфире оскорбил футболистку «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Эллу Тун во время матча ее команды против «Арсенала». Теперь женская лига проводит в отношении шутника расследование, а болельщики требуют наказания.

Прошелся по лицу

Инцидент произошел на 74-й минуте матча женской Суперлиги Англии между «МЮ» и «Арсеналом», когда 25-летняя Тун уже была заменена и сидела на скамейке с недовольным видом. В этот момент ее поймала камера, а комментатор матча позволил себе неуместную фразу — заявил, что лицо полузащитницы похоже на «отшлепанную задницу».

Ситуация моментально возмутила болельщиков, смотревших трансляцию. И руководство женской Суперлиги тоже — там уже заявили, что проведут расследование. Поработать чиновникам придется хорошо, потому что вычислить комментатора будет непросто — трансляция велась не на традиционном для футбола BBC, а на альтернативном канале. Имя шутника до сих пор неизвестно, также нет информации о том, что он принес какие-то извинения за свое высказывание.

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Впрочем, не все болельщики решительно осуждают мужчину за дерзость. Некоторые говорят, что «отшлепанная задница» — неуместная, но все-таки не оскорбительная устаревшая идиома, посвященная исключительно выражению лица, а не внешности. При этом большинство фанатов пишут, что использовать такие фразы в эфире недопустимо. А еще — что с трудом представляют себе подобное высказывание в мужской премьер-лиге.

«Сама по себе фраза неплоха, но использовать ее в комментариях в лучшем случае непрофессионально», — написал один из пользователей на Reddit.

«За 30 с лишним лет просмотра футбола я ни разу не слышал, чтобы комментатор на мужском матче говорил такое об игроке-мужчине», — заявил другой.

Элла Тун.
Фото Global Look Press

У Тун недавно не стало отца

Ситуация для анонимного комментатора осложняется еще и тем, что у футболистки сборной Англии в сентябре не стало отца — так что повод сидеть с грустным лицом у нее точно был. Удивительно, как работник пропустил этот момент — когда отец Тун умер, очень многие выразили ей свои соболезнования, а футболистка тяжело переживала утрату.

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Сама Элла тогда написала: «Ты — главная причина, по которой я добилась того, что имею сейчас. Играя без тебя, сидящего на трибунах и кричащего «Вперед!», я уже никогда не буду прежней. Но теперь у тебя лучшее место на стадионе, пап. Просто не забудь надеть очки хотя бы раз».

Тун защищает цвета сборной Англии. В 2022 году вместе с «львицами» она стала чемпионкой Европы, в 2023 году выиграла Финалиссиму.

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