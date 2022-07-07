Скандал в женском футболе. Капитан сборной Замбии оказалась мужчиной?

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В женском футболе назревает скандал. Капитана сборной Замбии Барбру Банду не допустили до участия в женском чемпионате Африки. Есть подозрения, что на самом деле она — мужчина.

«СЭ» попытался разобраться в сложной ситуации.

Играла в футбол с мальчиками и стала лучшим бомбардиром в Китае

По официальным данным, Барбра Банда родилась 20 марта 2000 года в Лусаке — столице Замбии. Она с детства полюбила спорт и какое-то время параллельно занималась боксом. В итоге Барбра по наставлению отца все-таки выбрала футбол.

Начинала карьеру Банда в Bauleni United Sports Academy, где играла с мальчиками. Просто потому, что женских команд ее возраста тогда в академии не было. В 17 лет Барбра присоединилась к клубу Green Buffaloes, который спонсировала армия Замбии. Позже Банда пошла на военную службу.

Барбра Банда. из личных соцсетей

Барбра хорошо проявила себя на международных турнирах среди девушек и в 18 лет перешла в испанский «Логроньо». В первом же матче она поразила ворота «Уэльвы». Однако уже через полгода Банда присоединилась к китайскому клубу «Шанхай Шэнли», где стала лучшим бомбардиром женского чемпионата страны (18 голов в 13 матчах).

Почему Банду не допустили до женского чемпионата Африки

Замбийскую футболистку уже давно подозревают в «неправильном» для женского футбола поле. Одной из претензий к Банде было то, что у нее слишком мужское тело.

Слухи о том, что Барбра на самом деле может быть мужчиной, подкрепили недавние результаты медицинской проверки. По данным Mundo Deportivo, тест крови Банды показал аномально высокий уровень тестостерона (мужского гормона). Он присутствует и у женщин, но в значительно меньшем количестве.

Из-за этого Африканская федерация футбола временно отстранила Барбру и не допустила ее до участия в женском чемпионате Африки. Интересно, что аналогичные меры применили и к другим футболистам женской сборной Замбии — Рэйчел Начула и Рэйчел Кунанаджи.

Смущают и личные достижения Банды. Так, например, на Олимпийских играх 2020 года в Токио она впервые в истории женского футбола оформила хет-трик. Случилось это в матче с Нидерландами, где замбийские футболистки потерпели поражение со счетом 3:10. Спустя несколько дней Барбра повторила свое достижение, забив три мяча в ворота сборной Китая (4:4).

В мировом спорте уже были похожие случаи

Относительно недавно схожая ситуация случилась с южноафриканской легкоатлеткой Кастер Семеней. С самого начала карьеры к ней было много претензий. Соперницы Семени писали жалобы, утверждая, что она является мужчиной.

«Они думали, что у меня есть член, наверное, — сказала недавно Семеня в интервью HBO. — Я сказала им: «Все в порядке. Я женщина, мне все равно. Если вы хотите увидеть, что я женщина, я покажу вам свою вагину. Хорошо?»

Выяснилось, что двукратная олимпийская чемпионка и неоднократная победительница международных соревнований является «интерсексом» — человеком с нарушением полового развития. У нее были обнаружены яички, при этом другие первичные половые признаки мужчины отсутствовали.

Кастер допустили до соревнований при условии, что она будет колоть гормональные препараты, снижающие уровень тестостерона. Последняя большая награда Семени пришлась на 2017 год, когда она стала чемпионкой мира в беге на 800 метров. По словам Кастер, она испытывала большие проблемы со здоровьем из-за гормональных препаратов.

С теми же проблемами может столкнуться и Барбра Банда. Стоит отметить, что недавно интерес к замбийской футболистке проявляла женская команда «Реала». Теперь же ее карьера находится под большим вопросом.