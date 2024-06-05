«Один из основных факторов развития — большие имена в чемпионате». Интервью с руководителем департамента женского футбола

1 и 2 июня в ряде регионов страны состоялся Всероссийский день футбола. В соревнованиях приняли участие в том числе команды девочек и девушек разных возрастов. Руководитель департамента женского футбола Мария Сучкова рассказала «СЭ», как одно из самых молодых направлений развивается в России.

— Как оцените уровень женского футбола в России? Три года назад вы говорили, что есть куда расти.

— Всегда есть над чем работать, но если считать точкой отсчета 2021-й, мы добились больших прорывов. Мне кажется, один из самых ценных заключается в количестве девочек, которые занимаются футболом. Понятно, что мы занимаемся и чемпионатом России, и элитными молодежными соревнованиями, но, для того чтобы в будущем эти соревнования профессионализировались, нужно вовлекать больше девочек. По текущим цифрам, у нас больше полумиллиона девочек занимаются футболом на школьном уровне, делают это благодаря проекту «Футбол в школе» — и на уроках физкультуры, и в школьных секциях. Это большая воронка для тех, кто затем захочет перейти в спортивные школы и заниматься регулярно.

Мария Сучкова. Фото РФС

Если сравнивать по спортивным школам, за три года мы на 75% выросли в количестве девочек, которые были в спортшколах тогда и сейчас. Мы поднялись с 13 000 до 28 000 человек по прогнозам на конец этого года. Это очень большой рост и тот наш фундамент, на котором мы будем строить дальнейшую работу.

— Что повлияло на значительный рост интереса?

— Безусловно, проект «Футбол в школе». Когда девочкам регулярно предлагают во время учебных занятий попробовать футбол, понятно, многие заинтересовываются, у них появляется первая возможность. Что касается спортивных школ, мы ведем работу и с региональными властями, и с региональными федерациями футбола, и непосредственно с самими футбольными школами, чтобы они открывали группы для девочек. Чтобы они вовлекали больше тренеров-женщин. Предоставляли им возможность участвовать в соревнованиях, а это большой драйвер, чтобы заводить новые группы девочек в разных возрастах.

Немаловажная история — работа по популяризации. Например, на этом мероприятии [Всероссийский день футбола] у нас проходит фестиваль «Мы в игре. Лето». Мы его проводим уже четвертый год. Это серия фестивалей по всей стране, где девочки могут познакомиться с футболом, который сопровождается еще и коммуникационной кампанией в региональных СМИ. Таким образом мы работаем с родительской аудиторией в первую очередь, потому что у них есть некоторые страхи и опасения, перед тем как отдавать девочку в футбол. С этим мы работаем, пытаемся снять неуверенность в том числе коммуникационными методами.

— Над чем еще нужно работать? Чего не хватает?

— Соревнований сейчас достаточно. У нас выстроена полная вертикаль соревнований ЮФЛ среди женских команд от 14 лет. Соревнования не круглогодичные, для детей в особенности. Мы учитываем их школьный график, так как убеждены, что спорт не должен отвлекать ребенка от учебы до такой степени, чтобы она пошла прахом.

Мария Сучкова. Фото РФС

Мы делаем акцент на соревнованиях, чтобы спортсменка росла от поступления в спортивную школу до потенциально профессионального футбола. У нее на каждой стадии развития должна быть возможность оказаться вовлеченной в адекватную игровую практику. Это то, что мы выстроили. В этом отношении цель не закрыта совсем, но мы добились хорошей точки.

С чем хочется работать больше? Совместно с профессиональными футбольными клубами. Это касается увеличения популярности чемпионата и в первую очередь посещаемости матчей среди женских футбольных команд в Суперлиге. Здесь мы видим хорошие усилия от ряда клубов. У нас в этом году в чемпионате начала выступать женская команда «Спартака». Они послужили драйвером к увеличению посещаемости, на них замечательно ходят. «Зенит» также прекрасно работал с посещаемостью. Но в целом по лиге это то, с чем еще вполне можно работать. Мы видим космические цифры по посещаемости в европейских лигах, и это тот бенчмарк, к которому мы стремимся совместно с футбольными клубами.

— Появление женских команд в топовых мужских клубах — важнейший шаг к популяризации?

— Безусловно. Один из основных факторов развития — когда у нас в чемпионате появились большие имена. «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов» и теперь вот «Спартак». Это очень укрепило чемпионат. До того как мы начали с ними работать, были замечательные клубы, которые имеют прекрасную историю выступления в женских еврокубках. Мне кажется важным, что нам удалось и это сохранить и добавить главные футбольные бренды. Создан баланс между историей женского футбола и теми, кто вновь появился и активно вкладывается в развитие.

Кира Петухова, Полина Семина, Алина Шкалова. Фото РФС

— Каким вы видите вектор в связи с непростой международной обстановкой?

— На международную обстановку мы повлиять не можем, поэтому концентрируемся на том, на что можем повлиять. Это работа с детско-юношескими соревнованиями, спортивными школами, внутренним чемпионатом. У нас действительно непаханое поле в смысле домашнего развития. Понятно, что заниматься этим сильно сложнее, когда у сборной нет возможности выступать в европейских и международных турнирах, но мы живем с тем, что есть.

— Насколько отсутствие европейских матчей отражается на заинтересованности юного поколения?

— Отсутствие международных турниров действительно влияет. Но также могу сказать по поводу родителей. Есть одно из изменений, которое мы заметили за последние несколько лет. Футбол для девочек из регионов, по крайней мере родители, зачастую начали воспринимать как потенциальную карьеру. Это показывает, что футбол в женском сегменте становится социальным лифтом. Это очень здорово, это помогает нам больше девочек вовлекать в футбол и иметь более поддерживающих родителей в их будущей профессиональной карьере.

Юниорская сборная России U-17. Фото РФС

— Где интерес к женскому футболу выше — в небольших регионах или в мегаполисах?

— Он примерно одинаковый. Если мы говорим про региональное развитие, то у нас есть точки, в которых исторически хорошо развивался женский футбол. Это в первую очередь происходило потому, что там на местах были один или несколько очень инициативных людей, которые топили за развитие и всех в хорошем смысле поднимали на уши.

Например, Краснодарский край. В нем всегда очень хорошо развивался детский футбол среди девочек. Профессиональный клуб там был до того, как появился «Краснодар». И сейчас в целом академия «Краснодара» тоже довольно значимый вклад вносит в развитие детско-юношеского футбола, не только профессиональной команды. В Сибири в ряде регионов всегда была очень хорошо выстроена система соревнований, там много команд всегда принимали участие в турнирах и детско-юношеских, и первой лиги. Москва и Московская область всегда были центром притяжения для футболистов из регионов. В первую очередь благодаря футбольной школе «Чертаново», которая исторически была точкой развития женского детско-юношеского футбола.

София Дениско и Валерия Маркелова. Фото РФС

— Чего вы ждете от российского женского футбола в ближайшем будущем?

— Я жду в первую очередь от себя и от нашей команды кратного увеличения количества девочек и девушек, которые вовлечены в футбол. Это наша главная цель, которую невозможно переоценить. Также дальнейшего развития профессионального футбола, потому что это все-таки драйвер для девчонок, которые приходят в футбол. Когда они знают футболистов, они для них звезды. Это то, чего мы хотим достичь.

— Какие виды спорта сейчас являются вашими соперниками, куда чаще отдают девочек?

— Традиционные виды спорта для девочек — гимнастика и танцы. Они по-прежнему более популярный выбор, но мы боремся с ними.