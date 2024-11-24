Дагестанка из академии «Манчестер Сити» сообщила, что попала в сборную Англии. Настолько сильная?

Вот это карьерный поворот.

13-летняя дагестанская футболистка Динара Шихшабекова, занимающаяся в академии «Манчестер Сити», оказалась в сборной Англии по своему возрасту. Об этом девочка сообщила в своих соцсетях. Она опубликовала пост из национального футбольного центра «Сент-Джордж Парк», где занимаются детские и юношеские сборные Англии различных возрастов. На снимках Шихшабекова изображена в футболке национальной команды под третьим номером.

Динара поблагодарила «Сити» за вклад

Шихшабекова написала эмоциональный пост: «Сборная Англии! Важнейший момент в моей жизни: это воплощение мечты, и оно было бы невозможно без невероятной поддержки, которую я получила на этом пути. Огромное спасибо всем тренерам и сотрудникам академии «Манчестер Сити», а также всем моим детским тренерам, школьным учителям и персоналу, которые помогли мне стать тем игроком и человеком, которым я являюсь сегодня. Моей семье, наставникам и товарищам по команде, которые направляли меня и верили в меня, я не могу не выразить свою благодарность. После всей вашей поддержки и усилий я стала игроком сборной Англии!!!»

Также Динара оставила мотивирующее послание. «Всем, кто стремится к своей мечте: продолжайте мечтать, продолжайте играть и тренироваться. Никогда не переставайте верить в себя, потому что при упорном труде и настойчивости однажды ваша мечта придет к вам. Спасибо всем за поддержку и до скорой встречи!» — написала футболистка в социальных сетях.

Старшая сестра Динары Самира Шихшабекова, также воспитанница «Манчестер Сити», поздравила младшую сестру в социальных сетях: «Дагестанка Динара Шихшабекова вошла в состав сборной Англии по футболу! Успешная карьера в клубе «Манчестер Сити» привела Динару к этому значимому этапу. Пройдя три отборочных тура, она заслуженно получила место в национальной сборной и уже успешно дебютировала, сыграв свой первый матч за страну. Динара известна своими отличными навыками владения мячом — она побила рекорд страны среди девочек, набив 2507 раз без перерыва. Также она считается очень дисциплинированным игроком, и тренеры клуба отмечают ее высокий потенциал. Желаем удачи и новых побед в дальнейшей карьере молодой и талантливой спортсменке!»

Отметим, что сестры не указывают, в какую конкретно сборную попала Динара. Но пока это не та команда, которая будет выступать на крупных международных турнирах: ФИФА и УЕФА проводят чемпионаты мира и Европы, начиная со сборных U17. Шихшабековой пока только 13 лет.

Амир Ибрагимов. Фото соцсети

Не единственный успех россиян

У сестер Шихшабековых есть и младший брат Мурад, который тоже занимается футболом в Англии. Их отец — бывший боец ММА Магомед Шихшабеков, чемпион мира в командном первенстве M-1 Challenge.

Они не единственные дагестанцы, добивающиеся успехов в Англии. В молодежной команде «Манчестер Юнайтед» блистает другой выходец из кавказской республики, 16-летний Амир Ибрагимов. 21 ноября вингер забил первый мяч за команду U21 в ворота «Олтрингема» (4:0), до этого он неоднократно отличался в составах более младших возрастов.

А 23 ноября Ибрагимов и вовсе уничтожил «Лидс» — «дьяволы» отличились трижды, а все три голевые передачи организовал как раз россиянин. Кроме того, на счету Амира пять голов и шесть результативных передач в матчах U18 в этом сезоне. Прогресс отменный — кажется, основа для дагестанца все ближе.