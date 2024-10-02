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«По-настоящему гордимся девчонками и понимаем, что у этих игроков большое будущее». Борис Ротенберг поздравил женскую молодежку «Локо» с чемпионством

Борис Ротенберг поздравил женскую молодежку «Локомотива» с чемпионством
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Игроки женской молодежной команды «Локомотива»
Игроки женской молодежной команды «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»
Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» ответил на ряд вопросов в связи с победой девушек красно-зеленых в Молодежной лиге.

— Поздравляю нашу женскую молодежную команду и весь тренерский штаб во главе с Николаем Ковардаевым с победой в Молодежной лиге-2024! Мы по-настоящему гордимся девчонками и понимаем, что у игроков этой команды большое будущее! — сказал Ротенберг.

— За счет чего, на ваш взгляд, удалось взять титул досрочно, за три тура до конца турнира?

— Девочки проделали большую работу, показали образцовую дисциплину и профессионализм. О высоком уровне их подготовки говорит тот факт, что команда не просто стала чемпионом за три тура до конца чемпионата, но и прошла этот путь без единого поражения на сегодня. Хочу отметить взаимосвязь между всеми коллективами женского отделения. Уже сейчас многие девочки из «золотого» состава подключаются к тренировкам основной женской команды «Локомотив», в свою очередь футболистки из ЮФЛ-1 периодически тренируются вместе с молодежкой. Получается отличный симбиоз молодости и опыта, который игроки перенимают друг у друга и у тренеров.

— Не вносят ли такие переходы футболисток сумбур в тренировочный процесс команд?

— Когда система отлажена, внедрены методики и налажена рабочая коммуникация между тренерскими штабами, то никакого сумбура нет. Я уверен, что такое общение идет всем на пользу. Мы ждем успешного выступления и от команды девочек в ЮФЛ-1, которая тоже борется за чемпионство. Поэтому отдельные слова благодарности хочу выразить руководителю направления женского футбола «Локо» Александру Сидоровскому, директору академии Дмитрию Балашову и главному тренеру основной женской команды Елене Фоминой. У нас выстроилась продуктивная рабочая вертикаль между всеми женскими командами, которая уже приносит плоды, и мы движемся в правильном направлении.

Игроки женской молодежной команды «Локомотива»
Фото ФК «Локомотив»

— При этом женское отделение академии не так давно входит в структуру департамента развития молодежного футбола. Есть ли различия между процессом подготовки девочек и мальчиков?

— Мы стремимся создать систему, в которой у всех будут равные условия. Женский футбол сейчас активно развивается, и мы понимаем, насколько важно обеспечить всем необходимым команды девочек. В организации тренировочного процесса существенных различий нет, кроме тех требований, которые предъявляет каждый конкретный тренер своим игрокам. С женским отделением мы начали работу в начале 2024 года, и большое спасибо руководству клуба, совету директоров и лично Юрию Дмитриевичу Нагорных за оказанное доверие. Те стандарты, которые департамент смог заложить в мужском отделении академии, мы распространили и на девочек. Мы сегодня радуемся победе женской молодежной команды, и такой подход позволит нам наслаждаться красивой игрой и отличными результатами подрастающего поколения футболисток.

Мария Сучкова. «Один из основных факторов развития — большие имена в чемпионате». Интервью с руководителем департамента женского футбола

— Что можете сказать болельщикам «Локомотива»?

— Большое спасибо за поддержку наших команд и чемпионской молодежки девочек! Пользуясь случаем, приглашаю всех на награждение наших чемпионок в воскресенье, 6 октября, в 11.00 на матч Молодежной лиги с ЦСКА, а затем мы все вместе сможем поздравить их на поле «РЖД Арены» в перерыве матча РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов».

Борис Ротенберг-младший
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