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Алсу Абдуллина покинула «Челси». Российская футболистка играла там со времен Абрамовича

Россиянка Абдуллина покинула «Челси»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Алсу Абдуллина.
Фото Global Look Press
Стала чемпионкой Англии.

30 июня женский футбольный клуб «Челси» объявил о расставании с 23-летней российской защитницей Алсу Абдуллиной. «Все в клубе хотят поблагодарить Алсу за ее вклад во время выступлений в синей футболке, и мы желаем ей всяческих успехов в будущем», — сказано на официальном сайте лондонского клуба.

Алсу — одна из самых известных российских футболисток. Воспитанница «Чертаново» поиграла в «Локомотиве», с которым завоевала чемпионство, Кубок и Суперкубок страны. Во второй половине сезона-2021/22 Абдуллина перешла в «Челси» и отыграла 11 матчей. Тогда лондонский клуб стал чемпионом.

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В следующем сезоне Алсу сыграла в девяти матчах и отдала три голевые передачи, но закрепиться в основе не смогла. Летом 2023 года ее отправили в аренду в «Париж» (не путать с «ПСЖ» — это разные клубы).

В «Париже» Абдуллина сыграла в 14 встречах и помогла столичному клубу занять третье место в чемпионате. По возвращении из аренды контракт россиянки с лондонцами закончился, продлевать его не стали. На данный момент неизвестно, где защитница продолжит карьеру.

Фото Global Look Press

Удивляться такому исходу не стоит — у Абдуллиной была мощная конкуренция в лице 25-летней англичанки Нив Чарльз. Защитница в 2023 году выиграла серебряные медали на женском чемпионате мира по футболу.

«Челси» — один из сильнейших женских футбольных клубов. Синие — семикратные чемпионы Англии, пятикратные обладатели Кубка Англии и финалисты Лиги чемпионов-2021. В составе лондонского клуба Алсу Абдуллина выиграла два чемпионства и Кубок.

Футбол
Роман Абрамович
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