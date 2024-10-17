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Футболистка из России переходит в «Барселону». Свистунова будет играть за сильнейший клуб Европы

Российская футболистка Свистунова переходит в «Барселону»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Яна Свистунова.
Фото соцсети
Мечты сбываются.

Футболистка «Чертаново» Яна Свистунова переезжает в Европу. По информации «СЭ», 18-летняя россиянка продолжит карьеру в «Барселоне» — сильнейшем европейском клубе на данный момент.

26 октября Свистунова отправится в Испанию, где пройдет медосмотр и начнет тренироваться с новой командой. Контракт пока не подписан, но осталось лишь уладить формальности.

Ранее «СЭ» сообщал, что полузащитником также интересовалась итальянская «Фиорентина».

Пророческие слова

Яна — уроженка Нижнего Новгорода. Она в футболе с пяти лет, окончила школу «Чертаново». В 2018 году Свистунова сверкнула на всю страну: стала единственной девочкой-футболисткой, которая участвовала в церемонии закрытия перед финальным матчем ЧМ в России.

Тогда же для специального проекта «Правила игры» был размещен материал с Яной, в котором она поделилась своими планами на будущее.

«Через пять лет я тоже буду играть в футбол, — говорила Свистунова. — За Россию. Через 10 — за «Барселону». Через 15 — за «Реал». А в 30 лет буду играть за «Челси». Не важно где, на самом деле я просто назвала те клубы, которые знаю. Потом буду тренировать сборную России. Бывают же тренеры-женщины?»

Футболистка сыграла за все три основные сборные России. А в текущем сезоне забила четыре гола в 15 встречах за «Чертаново» в женской суперлиге. Впереди — карьера в «Барселоне». Слова оказались пророческими.

Фото соцсети

«Барса» — гегемон

Сине-гранатовые в последние годы выступают в женском футболе гораздо лучше, чем в мужском. В клубном рейтинге УЕФА «Барселона» занимает первое место с огромным отрывом от ближайших преследователей — «Лиона» и «Челси».

Каталонский клуб трижды выигрывал женскую Лигу чемпионов — на протяжении двух последних сезонов (2022/23, 2023/24) он никому не отдавал этот трофей.

Алсу Абдуллина. Алсу Абдуллина покинула «Челси». Российская футболистка играла там со времен Абрамовича

На внутренней арене «Барса» бьет рекорды — это единственный испанский клуб, который выигрывал чемпионат девять раз — последние пять сезонов команда стабильно занимает первое место.

С 2021 по 2023 год футболистки «Барселоны» неизменно награждались «Золотыми мячами» — Алексия Путельяс (дважды) и Айтана Бонмати.

Так что у нашей Яны есть все шансы достичь огромных высот.

Футбол
ФК Барселона
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