Скандал в «Рубине»: 11-летнюю футболистку заставили таскать ворота в наказание. Она сломала ногу и может завершить карьеру

Будут разбирательства.

В академии «Рубина» скандал: 11-летняя футболистка получила тяжелый перелом ноги, когда тренер в качестве наказания заставила ее переносить футбольные ворота. Врачи утверждают, что девочка может завершить карьеру, а родители написали заявление в полицию.

«Ворота выскользнули и упали на ногу»

Инцидент произошел 22 сентября на тренировке. По словам девочки, тренер Юлия Балыкова заставила ее и подругу перетаскивать ворота в наказание. «Они были очень тяжелые, и чисто логически мы не могли их перенести. Мы попытались, потянули их на себя — но они выскользнули у меня из рук и упали на ногу», — рассказала юная футболистка Telegram-каналу «Mash на спорте».

В результате падения инвентаря ребенок получил закрытый перелом четвертой и пятой плюсневых костей правой стопы. По информации источника, врачи диагностировали травму, после которой о профессиональном футболе можно забыть на пять лет, что в 11 лет равносильно завершению карьеры.

Полиция и позиция клуба

Мать девочки написала заявление в полицию. По данным «Вечерней Казани», в действиях Балыковой усмотрели состав преступления, но дело пока остается без движения — его передавали в Следственный комитет, затем вернули в МВД.

В пресс-службе «Рубина» подтвердили инцидент и заявили о готовности нести ответственность. «Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. Клуб готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сообщили «СЭ» в клубе.

Там добавили, что ведут переговоры о досудебном урегулировании. Однако для юной футболистки, занимавшейся в академии с 8 лет, это вряд ли станет утешением — врачи почти не оставляют шансов на возвращение в большой футбол.