ЖФК ЦСКА запустил новый сайт клуба

При его разработке были учтены мнения болельщиков. Сайт стал функциональнее и соответствует современным реалиям. Об этом сообщила президент клуба Елена Петунина.

«Сегодня болельщики клуба смогут оценить новый сайт нашей команды. Он не только выглядит современно, но и удобен в работе. На сайте обновлена система поиска — теперь он охватывает все разделы и интуитивно понятен. Порталом комфортно пользоваться с планшетов и смартфонов, так как сайт полностью адаптивен», — сказала Петунина.

По ее словам, обновления коснулись не только дизайна, но и наполнения сайта.

«На официальной странице клуба появились новые разделы, с помощью которых наши фанаты смогут найти самую актуальную информацию: тренировки, официальные страницы социальных сетей игроков команды, видеоотчеты, трансляции и многое другое. Например, болельщикам будут предоставлены обои для планшетов и телефонов с фотографиями спортсменок. На сайте также можно найти опросы по футбольной тематике», — отметила президент ЖФК ЦСКА.