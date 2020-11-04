ЖФК ЦСКА вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

В рамках одноматчевого противостояния в первом отборочном раунде Лиги чемпионов ЖФК ЦСКА победил таллинскую «Флору» (2:0). Голами отметились Надежда Смирнова и Валерия Беспаликова. Следующего соперника по главному европейскому турниру женский ЦСКА узнает 6 ноября.

«Я хочу поздравить всех с победой! Конечно, играть было непросто. Девчонки молодые, это их первый матч в таком турнире, — отметил владелец клуба Дмитрий Саблин. — Была самоотдача, и она принесла результат — победу, которая важна для команды. Безусловно, на каждом этапе Лиги чемпионов соперник будет сильнее, но надо учитывать, что и наши игроки после каждого матча будут только набирать уверенность. Это была важная победа. Ждем с нетерпением следующей игры. И я надеюсь на такую же поддержку болельщиков, это действительно, самый настоящий двенадцатый игрок. Девочки играли за Россию, за ЦСКА, за болельщиков, за тех людей, которые их поддерживали. И я хочу еще раз сказать им большое спасибо!».

В свою очередь, главный тренер команды Максим Зиновьев назвал это событие историческим.

«Это первая игра в истории клуба в Лиге чемпионов. Очень рады, что добились победы, это абсолютно заслужено. Я поздравляю наше руководство и девчонок, в первую очередь, потому что это они главные творцы этой истории. Очень рад за них и счастлив, что мы вместе прошли такой путь. Это результат нашей работы. Мечты становятся реальностью. Большое им спасибо! Большое спасибо и всем тем, кто присутствовал сегодня на матче — нашим болельщикам. Сегодня действительно была атмосфера Лиги чемпионов», — отметил Зиновьев.

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоится 6 ноября в швейцарском Ньоне. Соперники вновь сыграют один матч.