Женский ЦСКА прекращает сотрудничество с училищем олимпийского резерва из-за скандала с домогательствами

Президент женского футбольного клуба ЦСКА Татьяна Черная объявила о прекращении сотрудничества с училищем олимпийского резерва №2 Звенигорода. Это связано со скандалом с домогательствами к футболисткам.

Ранее две 19-летние футболистки звенигородской команды СКА УОР обвинили тренера Михаила Адылова и его отца, замдиректора армейской команды Станислава Адылова, в сексуальных домогательствах. После этого они были уволены.

– Сразу сделаю акцент: это тренеры не ЖФК ЦСКА, а сотрудники училища олимпийского резерва №2 города Звенигород. Наш клуб и училище – два разных юридических лица. УОР никогда не являлся структурным подразделением ЦСКА. Но поскольку мы за развитие женского футбола и подготовку спортсменов высокого класса, то стараемся помогать школам, в том числе и вышеупомянутому училищу, - цитируют Черную "Известия". Для ЖФК ЦСКА очень важна репутация. Это основополагающий критерий в нашей работе. Исходя из этого, мы вынуждены сообщить, что клуб прекращает сотрудничество с училищем. В данный момент готовим документы для расторжения договора.