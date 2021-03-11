Женская сборная России U 19 узнала соперников по первому раунду чемпионата Европы

Состоялась жеребьевка первого раунда женского чемпионата Европы-2021/22 U 19, сообщает официальный сайт РФС 11 марта.

Турнир будет проходить в новом формате, напоминающем формат Лиги наций. Сборная России попала в группу А3, получив в соперники Германию, Бельгию и Словению.

ЛИГА А

Группа A1: Голландия, Шотландия, Австрия, Украина.

Группа A2: Франция, Швеция, Исландия, Сербия

Группа A3: Германия, Бельгия, Россия, Словения.

Группа A4: Дания, Финляндия, Венгрия, Турция.

Группа A5: Швейцария, Англия, Ирландия, Северная Ирландия.

Группа A6: Испания, Чехия (хозяева финала), Португалия, Словакия.

Группа A7: Норвегия, Италия, Польша, Азербайджан.

ЛИГА B

Группа B1: Белоруссия, Фарерские острова, Северная Македония, Кипр.

Группа B2: Греция, Болгария, Литва, Казахстан.

Группа B3: Уэльс, Албания, Молдова, Андорра.

Группа B4: Израиль, Румыния, Грузия, Мальта.

Группа B5: Хорватия, Косово, Латвия, Лихтенштейн.

Группа B6: Босния и Герцеговина, Черногория, Эстония, Армения.

Матчи первого раунда ЧЕ-2021/22 U 19 пройдут между 14 и 21 сентября и 19 и 26 октября. Точные даты и хозяин мини-турнира определятся позднее.