Женская сборная России U 19 узнала соперников по первому раунду чемпионата Европы
Состоялась жеребьевка первого раунда женского чемпионата Европы-2021/22 U 19, сообщает официальный сайт РФС 11 марта.
Турнир будет проходить в новом формате, напоминающем формат Лиги наций. Сборная России попала в группу А3, получив в соперники Германию, Бельгию и Словению.
ЛИГА А
Группа A1: Голландия, Шотландия, Австрия, Украина.
Группа A2: Франция, Швеция, Исландия, Сербия
Группа A3: Германия, Бельгия, Россия, Словения.
Группа A4: Дания, Финляндия, Венгрия, Турция.
Группа A5: Швейцария, Англия, Ирландия, Северная Ирландия.
Группа A6: Испания, Чехия (хозяева финала), Португалия, Словакия.
Группа A7: Норвегия, Италия, Польша, Азербайджан.
ЛИГА B
Группа B1: Белоруссия, Фарерские острова, Северная Македония, Кипр.
Группа B2: Греция, Болгария, Литва, Казахстан.
Группа B3: Уэльс, Албания, Молдова, Андорра.
Группа B4: Израиль, Румыния, Грузия, Мальта.
Группа B5: Хорватия, Косово, Латвия, Лихтенштейн.
Группа B6: Босния и Герцеговина, Черногория, Эстония, Армения.
Матчи первого раунда ЧЕ-2021/22 U 19 пройдут между 14 и 21 сентября и 19 и 26 октября. Точные даты и хозяин мини-турнира определятся позднее.
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